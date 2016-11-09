Kalorifer ve sobalar yandı, hava kirliliği arttı

Elbistan’ın en önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği, kalorifer ve sobaların yakılması ile birlikte önemli oranda arttı. Havadaki partikül madde oranı, sınır değerleri şimdiden aşmaya başladı.

Hava sıcaklıkları henüz sıfırın altında değerlere inmemesine ve evlerdeki sobalar ile kaloriferlerin düşük kapasiteyle yakılmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan ve eski Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonunun ölçtüğü değerler, hava kirliliğinin önemli derecede arttığını gösteriyor.

Özellikle akşam saatlerinde havadaki kirliliğe gözle görülebilir seviyeye ulaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve Elbistan’da ölçülen değerler, sınır değerlerini şimdiden aştı.

Elbistan eski Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde bulunan ve her saat yaptığı ölçümleri otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları sistemine gönderen hava kalitesi izleme istasyonu, son günlerde oldukça yüksek değerler ölçüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları kanalı ile sisteme aktarılan ve web sitesi kanalı ile herkesin kullanımına açılan değerler, aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından aylık bültenler halinde değerlendiriliyor.

Elbistan’da kurulu bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sistemine ulaştırılan hava kalitesi değerleri, kalorifer ve sobaların tam kapasite ile yakılmadığı şu günlerde dahi yüksek rakamlara ulaşmaya başladı.

Havadaki partikül madde (toz, is, duman) oranını simgeleyen PM10 oranı 4 Kasım 2016 günü saat 18.00’da 413 µg/m³ oranına ulaşırken, 5 Kasım 2016 günü saat 20.00’da PM10 356 µg/m³, 8 Kasım 2016 günü saat 19.00’da ise 503 µg/m³’e ulaştı.

İnsan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için PM10 sınır değerleri günlük 50 µg/m³ olarak açıklanırken, Kısa Vadeli Sınır (KVS) değerleri 300 µg/m³, kış sezonu ortalaması 200 µg/m³ olarak mevzuatlarda yer alırken, Elbistan’daki günlük değerler ise şimdiden 500 µg/m³’ü aşmış durumda.

Elbistan’da yaşanan ve kış aylarında tavan yapan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri ile başlatılan doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelinirken, şehir içi dağıtım çalışmalarının ise 2017 yılı Nisan ayından itibaren başlayacağı ve şehre doğalgaz verileceği belirtiliyor.

Doğalgazın ısınmada kullanılması ile birlikte Elbistan’da, 2-3 yıl içerisinde hava kirliliğinin önemli oranda azalacağı ifade edilirken, doğalgaz dağıtım çalışmalarının ise kısımlar halinde hızlı bir şekilde yürütüleceği belirtiliyor.

