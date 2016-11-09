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Kalorifer ve sobalar yandı, hava kirliliği arttı

Elbistan’ın en önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği, kalorifer ve sobaların yakılması ile birlikte önemli oranda arttı. Havadaki partikül madde oranı, sınır değerleri şimdiden aşmaya başladı.

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Kalorifer ve sobalar yandı, hava kirliliği arttı

            Elbistan’ın en önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği, kalorifer ve sobaların yakılması ile birlikte önemli oranda arttı. Havadaki partikül madde oranı, sınır değerleri şimdiden aşmaya başladı.

            Hava sıcaklıkları henüz sıfırın altında değerlere inmemesine ve evlerdeki sobalar ile kaloriferlerin düşük kapasiteyle yakılmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan ve eski Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonunun ölçtüğü değerler, hava kirliliğinin önemli derecede arttığını gösteriyor.

Özellikle akşam saatlerinde havadaki kirliliğe gözle görülebilir seviyeye ulaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve Elbistan’da ölçülen değerler, sınır değerlerini şimdiden aştı.

            Elbistan eski Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde bulunan ve her saat yaptığı ölçümleri otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları sistemine gönderen hava kalitesi izleme istasyonu, son günlerde oldukça yüksek değerler ölçüyor.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları kanalı ile sisteme aktarılan ve web sitesi kanalı ile herkesin kullanımına açılan değerler, aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından aylık bültenler halinde değerlendiriliyor.

            Elbistan’da kurulu bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sistemine ulaştırılan hava kalitesi değerleri, kalorifer ve sobaların tam kapasite ile yakılmadığı şu günlerde dahi yüksek rakamlara ulaşmaya başladı.  

Havadaki partikül madde (toz, is, duman) oranını simgeleyen PM10 oranı 4 Kasım 2016 günü saat 18.00’da 413 µg/m³ oranına ulaşırken, 5 Kasım 2016 günü saat 20.00’da PM10 356 µg/m³, 8 Kasım 2016 günü saat 19.00’da ise 503 µg/m³’e ulaştı.

İnsan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için PM10 sınır değerleri günlük 50 µg/m³ olarak açıklanırken, Kısa Vadeli Sınır (KVS) değerleri 300 µg/m³, kış sezonu ortalaması 200 µg/m³ olarak mevzuatlarda yer alırken, Elbistan’daki günlük değerler ise şimdiden 500 µg/m³’ü aşmış durumda.

            Elbistan’da yaşanan ve kış aylarında tavan yapan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleri ile başlatılan doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelinirken, şehir içi dağıtım çalışmalarının ise 2017 yılı Nisan ayından itibaren başlayacağı ve şehre doğalgaz verileceği belirtiliyor.

            Doğalgazın ısınmada kullanılması ile birlikte Elbistan’da, 2-3 yıl içerisinde hava kirliliğinin önemli oranda azalacağı ifade edilirken, doğalgaz dağıtım çalışmalarının ise kısımlar halinde hızlı bir şekilde yürütüleceği belirtiliyor. 

ELBİSTAN HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM DEĞERLERİ
Tarih Zaman PM10 SO2 Hava Sıcaklığı Ruzgar Yönü Ruzgar Hızı Bağıl Nem Hava Basıncı
    µg/m³ µg/m³ °C Derece m/s % mbar
4.11.2016 17:00 173 20 13 115 1 61 763
4.11.2016 18:00 413 40 9 298 1 59 795
4.11.2016 19:00   37 8 265 1 57 827
4.11.2016 20:00 356 20 6 158 1 54 854
4.11.2016 21:00 190 10 3 232 1 53 859
5.11.2016 17:00 270 28 14 329 1 61 742
5.11.2016 18:00   35 10 306 0 59 787
5.11.2016 19:00   35 8 164 1 57 818
5.11.2016 20:00 398 25 6 288 0 55 839
5.11.2016 21:00 224 54 5 220 1 55 856
5.11.2016 22:00 337 21 4 228 1 54 862
5.11.2016 23:00 180 31 3 202 1 53 873
6.11.2016 17:00 195 29 15 289 1 62 785
6.11.2016 18:00   44 11 309 1 61 805
6.11.2016 19:00 384 30 9 219 1 59 830
6.11.2016 20:00 296 11 8 173 1 57 849
6.11.2016 21:00 104 12 6 215 0 56 857
6.11.2016 22:00 139 21 5 259 1 55 880
6.11.2016 23:00 222 15 4 185 1 54 897
7.11.2016 17:00 91 34 16 138 2 64 829
7.11.2016 18:00 108 32 14 197 1 63 858
7.11.2016 19:00 160 28 12 170 1 61 884
7.11.2016 20:00 126 29 11 157 1 60 895
7.11.2016 21:00 131 18 10 167 1 60 904
7.11.2016 22:00 121 13 9 244 1 59 917
7.11.2016 23:00 114 12 8 186 0 58 925
8.11.2016 17:00 177 26 15 220 1 64 835
8.11.2016 18:00 445 33 13 186 1 63 850
8.11.2016 19:00 503 50 12 185 1 62 857
8.11.2016 20:00 316 26 12 140 0 61 860
8.11.2016 21:00 208 30 10 176 1 60 869
8.11.2016 22:00 237 26 10 157 1 59 876
8.11.2016 23:00 156 19 9 224 1 59 892
9.11.2016 00:00 271 18 8 234 1 58 914
9.11.2016 01:00 298 14 8 166 1 57 928
9.11.2016 02:00 155 7 6 245 0 56 941
9.11.2016 03:00 120 6 5 286 1 56 946
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Elbistanli cahil 2 ay önce

Cok kafam çalışmaz ama bu ölçüm saatleri dikkatimi cekti neden 16 yada 17 saatler civarı degilde sobalarin ve kaloriferlerin uykuya geçtiği sıralar. Kizmayin sakin bana biraz cahilimde .

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Elbistanli cahil 2 ay önce

Cok akıllı sayilmam da dikkatimi çekti neden olcumler hep kalorifer ve sobalarin uykuya geçtiği siralarda yapılmış da 16 yada 17 saatleri civarında yapılmamış . Kizmayin bana biraz cahilim de .

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vatandaş 2 ay önce

Dahada yagis bwkliyoruz 3.termik santrali istiyoruz.marasa gidin bakın mis gibi tertemiz yasanilabilecek havasi varyesil guzel twmiz hepsi bir arada

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21 2 ay önce

Nefes alamıyoruz ki geceleri .

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Hava 2 ay önce

Birsey olmaz

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