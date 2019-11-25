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Kalede açık hava müzesi oluşturulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Kalesi'nde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi ve çalışmanın tamamlanmasıyla kalede açık hava müzesi oluşturulacağını belirtti. Ünal, “Tarihi bir dokuyu canlandırıyoruz” dedi.

Kalede açık hava müzesi oluşturulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; Vali Vahdettin Özkan, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal ile tarihi kalede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’nin de yer aldığı inceleme Başkan Güngör gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarihi kalemizde çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah kısa süre içerisinde Tarihi Maraş Kalesi’ni hemşerilerimizin ziyaretine açacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, “Tarihi bir dokuyu canlandırıyoruz. Bu üstünkörü yapılacak bir konu değil. Kullandığınız malzemeden bu malzemenin mimari yapıya uygunluğuna kadar her şey çok büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Yaptığımız incelemede bu konuya dikkat edildiğini gördük. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.


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