Kalede açık hava müzesi oluşturulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarihi kalemizde çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah kısa süre içerisinde Tarihi Maraş Kalesi’ni hemşerilerimizin ziyaretine açacağız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, “Tarihi bir dokuyu canlandırıyoruz. Bu üstünkörü yapılacak bir konu değil. Kullandığınız malzemeden bu malzemenin mimari yapıya uygunluğuna kadar her şey çok büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Yaptığımız incelemede bu konuya dikkat edildiğini gördük. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.