Kalealtı, kanalizasyona kavuşuyor

Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki en önemli altyapı eksikliğini giderecek, 8 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması başlattı. İş makinelerinin kanal açma ve boru döşeme çalışmalarının devam ettiği mahallede, toplam 8 kilometre hat döşenecek. Ayrıca mahalleye bir de foseptik çukuru yapılacak.

KASKİ’nin başlattığı çalışmaları takip eden Kalealtı Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.