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Kalealtı, kanalizasyona kavuşuyor

Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki en önemli altyapı eksikliğini giderecek, 8 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının çalışmaları başladı.

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Kalealtı, kanalizasyona kavuşuyor

Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki en önemli altyapı eksikliğini giderecek, 8 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması başlattı. İş makinelerinin kanal açma ve boru döşeme çalışmalarının devam ettiği mahallede, toplam 8 kilometre hat döşenecek. Ayrıca mahalleye bir de foseptik çukuru yapılacak.

KASKİ’nin başlattığı çalışmaları takip eden Kalealtı Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

230 hanenin bulunduğu ve 1100 kişinin yaşadığı Kalealtı Mahallesi’ndeki en önemli altyapı eksikliğinin giderileceğini kaydeden Türkan, “230 hane bulunan mahallemizde daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştı. Mahallemizin en büyük sorunu, Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ tarafından çözülüyor. Toplamda 8 kilometre hat döşenecek. Şuanda ekipler yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon probleminin çözümü noktasında hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç’a, KASKİ Genel Müdürü Sayın Mustafa Uzunlar’a ve tüm ilgililere şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

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