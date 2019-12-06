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Kale-garnizon kalıntısı, 1. Derece Sit Alanı ilan edildi

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ekinözü ilçesinde garnizon ya da kale kalıntısı olabileceği değerlendirilen bölgeyi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil etti.

Kale-garnizon kalıntısı, 1. Derece Sit Alanı ilan edildi

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin 6 Aralık tarihli sayısında yer alan bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde mülkiyeti hazineye ait Ataköy arkeolojik yerleşim alanı ile ilgili Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı raporu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda tepe üstündeki alanın, yerleşim ya da garnizon ve kale kalıntısı olabileceği değerlendirildi. Bu değerlendirmeler ışığında alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesinin ilan edildiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Ekinözü İlçesi Ataköy Mahallesi’nde mülkiyeti hazineye ait olan parselde tespit edilen Ataköy arkeolojik yerleşim alanına ilişkin, kurul müdürlüğü uzmanları tarafından incelenerek hazırlanan rapordan; alanın bir tepe üstü yerleşim alanı ya da çevreye hakim tepelik alan olması sebebiyle garnizon, kale kalıntısı olabileceği anlaşıldığından alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline karar verildi.”

 

 


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