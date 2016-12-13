Kale: “Birliğimizi bölemeyecekler”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin terör örgütlerinin kökünü kazıyacak güç ve kudrete sahip olduğunu belirterek, “Birliğimize kast edenler hesap verecek ve tarih huzurunda yok olup gidecektir” diye konuştu.

İstanbul’da 10 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilen ve çoğu polis 44 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısını kınadığı yazılı açıklamasında, saldırının ülkemizin birlik ve beraberliğine yapıldığını kaydeden Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, teröristleri ise insan müsveddesi olarak tanımladı.

Kale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'daki hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine yöneliktir. Bu hain saldırıyı ve terörü lanetliyoruz. Birliğimize kast edenler hesap verecek ve tarih huzurunda yok olup gidecektir. Devletimizin, hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini kimse sekteye uğratamayacak. Şunu bilmeliyiz ki; teröriste ‘terörist’ diyemeyen iç ve dış mihraklar, akan her damla kanın sorumlusudurlar. Bu hain saldırılar bir kez daha Türkiye’nin terörle mücadelesindeki haklılığını ortaya koymuştur. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, milletçe bunun karşısında dimdik durup teröre asla boyun eğmeyeceğimizi 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı gösteren bu necip millet, bundan sonra da PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerine karşı da gösterecektir. Türkiye’ye meydan okuma cüretinde bulunan alçaklar, kendi bataklıklarına gömülüp yok olacaklardır. İnsan müsveddeleri, vicdan yoksunları, kahpece ve kalleşçe eylemler yaparak güvenlik güçlerimizin, sivil vatandaşlarımızın yaşam hakkını elinden alıyor.”

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, “Ama şunu bilmelidirler ki; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti bu hain terör örgütlerinin kökünü kazıyacak güç ve kudrete sahiptir. İçimiz yanıyor, acımız büyük. Gün birlik günüdür. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörün her türlüsüne lanet olsun” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.