‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesine büyük destek

Başkan Gürbüz, ilçedeki trafik sorununun çözümü için de pilot bölge olarak belirlenen bazı cadde ve bulvarlarda süresiz parka son verileceğini hatırlattı.

79 esnafa cezai işlem uygulandı

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce başlatılan ve ilçe genelinde tüm sokak ve caddelere işyerlerince kaldırımlara hiçbir surette malzeme, stant ya da ürün bırakılmamasını öngören ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesi kapsamında denetimlerde bulundu. Sözlü uyarılar ve geçiş sürecinin ardından ‘cezai işlem’ adımını da kapsayan denetimlerde, esnafların büyük çoğunluğunun kaldırımlarda bulunan ürün, malzeme ve eşyalarını dükkanlarının içine aldığı gözlerden kaçmadı. Gün boyunca yapılan denetimlerde, daha önceden duyurulmasına rağmen kaldırım işgaline son vermeyen 79 esnafa toplamda 12 bin TL idari para cezası kesildi.

“Ortak akılla hareket ediyoruz”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’le birlikte esnafları ziyaret etti.

Esnafların, ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesine büyük duyarlılık gösterdiğini kaydeden Başkan Gürbüz, yaşanabilir bir Elbistan için ortak akılla hareket ettiklerine dikkati çekti.

Başkan Gürbüz, şunları söyledi:

“Elbistan’da artık vatandaşlarımız kaldırımları ve caddeleri daha rahat kullanacak. Esnafımızdan biz yaklaşık 2 ay önce kaldırım işgallerine son vermelerini talep etmiştik. Onlarda bu konuda bize duyarlılık gösterdiler. Belediyenin çağrısına uydular ve işgaliyedeki tüm koymuş oldukları malzemeleri dükkanlarının içine aldılar. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız kaldırımlarını, yollarını çok daha rahat kullanacaklar. Biz yaşanabilir bir Elbistan için bu anlamda yapılması gereken tüm tedbirleri esnafımızla birlikte alıyoruz. Ortak akıl işletiyoruz. Onlarında bu anlamda bizimle birlikte hareket etme noktasında göstermiş oldukları duyarlılık hakikaten takdire şayandır. Özelikle buradan oda başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapıcı çalışma imkanı sundukları için. Ben vatandaşlarımıza bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Esnafımızın yüzde 80’i destek verdi”

Kaldırımların yayalara bırakılması noktasında almış oldukları tedbirleri, kararlılıkla uygulayacaklarının da altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların da bu yönde yoğun taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, “Yaklaşık yüzde 80 civarında esnafımızın duyarlılık gösterdiğini gördüm. Özellikle 9. aydan sonra bunun uygulanmasını talep eden esnaflarımız da oldu. Ama onlara da şunu söyledik biz; bizim artık vakit kaybetmeden, çünkü artık 8. ayın sonuna doğru geliyoruz. Önümüzde okulların açılması dönemi var. Birbirini tetikleyen süreçler bunlar. Yani burada bu kararı almazsak yarın okulla ilgili, okul sezonunun başladığı dönemde yollarda alınması gereken kararı da alamayacağız. Bizim şu anda bu kararı uygulamamız gerekiyor. Uymayan esnaflarımıza da biz gerekli ihtarda bulunduk. Çünkü vatandaşımızın talebi bu, tamamının talebi bu. Esnafımızın da bu anlamda özellikle çoğunluğunun duyarlı bir şekilde yaklaştığını ve artık kaldırımların yayaya terk edilmesi noktasında duyarlı olduklarını gördük ve duyarlı olmayan esnafımız olursa onunla ilgili de gerekli işlemleri başlatacağız. Biz bunun uyarısını da zaten daha önce yaptık. 2 ay gibi bir geçiş dönemi koymuştuk. Bu dönem içerisinde herhangi bir cezai işlem uygulamadık. Ama bundan sonraki süreçte bunu kararlılıkla uygulayacağız. Biz artık kaldırımların tamamen yayaya ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldırımda sıfır işgal diyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük oranda destek verdiğini biliyorum. Zaten onların talebi ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah esnafımızla beraber bunu hayata birlikte geçireceğiz diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Araç parkları için yeni düzenleme geliyor

Elbistan’da ana arterlerin sürekli parklanmayı kaldırmadığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni park düzeni ile ilgili de ipuçları vererek, “Biliyorsunuz trafikte de yaya geçiş öncelikleri var. Yaya adımını asfalta, yola attığı zaman taşıtların durması gerekiyor. O anlamda da Avrupa standartlarına yakın bir uygulama Türkiye’de de mümkün. Dolaysıyla biz trafikte nasıl bunu başarabiliyorsak, artık kaldırımlarda da işgallere son vermeyi başarmak istiyoruz. Elbistan’da belirlemiş olduğumuz pilot cadde ve ana bulvarda artık taşıtların da işgal etmesinin, oto parkın süresiz olmasının önüne geçmek istiyoruz. Çünkü her ne kadar taşıt yolları olsa da yayanın geçişi noktasında artık zorlanmaya başladık. Ana arterlerimiz sürekli parklanmayı kaldırmıyor. Dolayısıyla araçlarımızı otoparklara alacağız, yolları da sadece seyir halindeki araçların kullanımına açmak istiyoruz. Dolayısıyla hem kaldırımlarda hem de yollarda bu anlamda inşallah yapılan yeni uygulamayla beraber daha yaşanabilir bir Elbistan göreceğiz diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.



















