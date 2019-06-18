Kaldırım işgallerine denetim

İlçe genelinde bulunan esnafları denetleyen Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulunarak 1 metre sınırını geçmemeleri gerektiği söylendi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği vurgulanarak, “Belediyemize bağlı zabıta ekiplerimiz kentte kaldırım işgallerine ‘dur’ demek için harekete geçti. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmada esnaflarımızı da mağdur etmeden 1 metrelik kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılar da bulunduk. Bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.