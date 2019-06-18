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Kaldırım işgallerine denetim

Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı. Uyarılara rağmen işgale devam eden esnaflara cezai işlem uygulanacak.

Kaldırım işgallerine denetim

İlçe genelinde bulunan esnafları denetleyen Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulunarak 1 metre sınırını geçmemeleri gerektiği söylendi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği vurgulanarak, “Belediyemize bağlı zabıta ekiplerimiz kentte kaldırım işgallerine ‘dur’ demek için harekete geçti. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmada esnaflarımızı da mağdur etmeden 1 metrelik kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılar da bulunduk. Bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz 7/24 aksatılmadan devam edecektir. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap vb. satı eşyası bulunduran esnaflarımız hakkında Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi gereğince para cezası kesilecektir. İşgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin aralıksız devam edecektir. İşgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnaflarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.





Yerel Manşetler
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