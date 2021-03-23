Kalbine yenilen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’da görev yapan ve aslen Elbistan’a bağlı Gündere (Evliya) Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş İdris Öztürk, iznini geçirmek amacıyla ailesinin yaşadığı İstanbul’a gitti. Burada evde iken kalp krizi geçiren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 yıldır TSK’da görev yapan ve bekar olan Öztürk’ün cenazesi, İstanbul’dan Elbistan’a getirildi. Öztürk için, Hocazade Cami’inde askeri tören düzenlendi. Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından namazın kılınacağı cami bahçesine getirildi. Burada kılınan namazın ardından helallik alındı. Öztürk’ün ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, yeniden omuzlara alınarak defin için Hocazade Mezarlığı’na götürüldü. Öztürk’ün cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden İdris Öztürk’ün görev yaptığı birliğin komutanı, baba Mehmet Öztürk’ü telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze törenine, Kahramanmaraş Merkez Komutanı Yarbay Barış Ercan ile askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.