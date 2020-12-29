Kalbine yenilen Hüseyin Güneş için anma programı düzenlendi

Uzun yıllardır Elbistan Devlet Hastanesi’nin arşiv biriminde görev yapan 64 yaşındaki Hüseyin Güneş, geçirdiği kalp krizi sonucunda 18 Aralık Cuma günü hayatını kaybetmişti. Mütevazılığı ve iş disiplini ile Elbistan Devlet Hastanesi’nde tüm personellerin gönlünde taht kuran Güneş için, yıllarını verdiği Elbistan Devlet Hastanesi’nde anma programı düzenlendi. Törende ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra, Güneş’in yaşamından kesitlerin olduğu video izlendi.

Programda konuşan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Hüseyin Güneş'in görevini en iyi şekilde yapmaya çalışarak, iş disiplini ile tüm hastane personellerine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Başhekim Yasım, "Hastanemizin arşiv biriminde uzun süredir görev yapan Hüseyin Güneş, geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisini kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Elbistan Devlet Hastanesi'nin en çok sevilen ve saygı duyulan personellerinden biriydi. 42 yıllık meslek hayatında devletimize vatanımıza hizmet etmiş örnek gösterilecek ve unutulmayacak birisiydi. İş disiplini, düzeni ve görev bilinci ile tüm arkadaşlarımıza örnek teşkil ederdi. Devletine ve milletine her zaman saygı duyardı. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

Törende, Güneş’in eşi Nermin Güneş’e plaket takdim edildi.



