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Kalbi duran 11 yaşındaki çocuk kurtulamadı

Elbistan’da, kalbi ve solunumu durmuş şekilde hastaneye getirilen 11 yaşındaki çocuk, kalbi tekrar masajla çalıştırıldıktan sonra sevk edildiği Kahramanmaraş’ta hayatını kaybetti.

Kalbi duran 11 yaşındaki çocuk kurtulamadı

Edinilen bilgiye göre, ortaokul 6.sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hüseyin Pak, gece saatlerinde fenalaştı. Çocuklarının nefes almadığını fark eden anne Asiye ve baba Kadir Pak, küçük Hüseyin’i hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrollerde, küçük çocuğun kalbinin ve solunumunun durduğu belirlendi. Doktorlar, yaklaşık 1 saat süreyle kalp masayı uzun süren çabası sonucunda Hüseyin’in duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 11 yaşındaki küçük Hüseyin’in sağlık durumu, sabah saatlerinde tekrar kötüleşti. Ancak doktorların müdahalesi, Hüseyin’i bu kez hayatta tutmaya yetmedi. Hüseyin Pak’ın, cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle ailesini, sevenlerini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Hüseyin Pak’ın cenazesi, Elbistan’a getirilerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Küçük Hüseyin’in vefatının ardından 2 yıldır eğitim gördüğü Elbistan Ortaokulu yönetimi de bir taziye mesajı yayımladı. Okulun 6/C sınıfında eğitim gören Pak’ın arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği belirtilen taziye mesajında “Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevdiklerine sabırlar dileriz” denildi.

Kalp büyümesine bağlı olarak kalp krizi geçirdiği değerlendirilen küçük Hüseyin’in kesin ölüm sebebinin ise, otopsi raporuyla belli olacağı bildirildi.

 


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Vatandaş 3 saat önce

Grip olmuş ve ateşi çok yükselmiş.yuksek ateş de solunumu durdurmuş..elbistanda salgın var ancak öyle böyle değil..

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Ahmet Özcan 2 saat önce

Allah Rahmet Eylesin,Anne ve Babası na Sabırlar Versin.

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