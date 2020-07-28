Kalaycık-Elmalı arasında asfalt çalışması başladı

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü hizmet ağına her gün bir yenisini ekliyor. KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbistan’da 14 km uzunluğunda Elmalı - Körücek - Kalaycık grup yolunda 1.kat sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 7 m platform genişliğine sahip olan yolda alt yapı iyileştirme çalışmalarının ardından 1. kat sathi kaplama asfalt serme işlemini sürdürüyorlar.







