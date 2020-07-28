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Kalaycık-Elmalı arasında asfalt çalışması başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KMBB), Elbistan’a bağlı Kalaycık ve Elmalı grup yolunda asfalt serme işlemine başladı.

Kalaycık-Elmalı arasında asfalt çalışması başladı
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Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü hizmet ağına her gün bir yenisini ekliyor. KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbistan’da 14 km uzunluğunda Elmalı - Körücek - Kalaycık grup yolunda 1.kat sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 7 m platform genişliğine sahip olan yolda alt yapı iyileştirme çalışmalarının ardından 1. kat sathi kaplama asfalt serme işlemini sürdürüyorlar.




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Kalaycık-Elmalı Arasında Asfalt çalışması Başladı
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Vatandaş Rıza 1 hafta önce

Sayın başkanım öncelikle hayırlı olsun sevgiler saygılar şu bizim kötüde yapın yapılı keçemara Köşk Beyyurdu yolları yapın sevgiler

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Seyfi 1 hafta önce

Belediye başkanına sesleniyorum. Elbistan’ın içi bitti de köy yolları mi kaldı, köy yollarını yapma demiyorum ama önce Elbistan bir bitsin yerler delik deşik arabayla giderken resmen off road yapıyoruz çukurlara gire gire birinden kaçsak birine yakalanıyoruz. Önce Elbistan...

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