Kahramanmaraş’tan ‘Geleceğe Nefes’ için 249 bin fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ülke genelinde 12 milyon 915 bin fidanın bağışladığı kampanya kapsamında 11 Kasım’ın ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanacağını duyurdu.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasında hedefler aşıldı. Gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak isteyen vatandaşlar, 13 milyona yakın fidanı sahiplendi. 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek fidan sayısı 12 milyon 915 bin oldu ve bu sayının 11 Kasım’a kadar 13 milyonu aşması bekleniyor. 11 Kasım’da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım’dan sonra da fidanlar dikilmeye devam edecek. ‘Haydi, Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. El ele, gönül gönüle, katıl bize’ sloganı ile sürdürülen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında en çok fidan sahiplenilen illerin başında Kahramanmaraş geldi. Kahramanmaraş için 221 bin fidan hedeflenirken sahiplenilen fidan sayısı bu rakamın üstüne çıkarak 249 bine ulaştı. Bakanlığın, Kahramanmaraş için planlanana ilave olarak dikilecek tüm fidanlar da sahiplenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım’ı, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını yayımladığı genelge ile duyurdu.

“11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerimizin korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu etkinliğe ilişkin bilgelerin Tarım ve Orman Bakanlığının internet adresinde yer aldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede, "81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim” cümlelerine yer verdi.