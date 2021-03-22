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Kahramanmaraş’ta vaka sayısındaki artış yüzde 100’ü geçti

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 13-19 Mart risk haritasında Kahramanmaraş’taki vaka oranı yüz binde 56.50’den 67.37’ye yükseldi. 27 Şubat-5 Mart haftasındaki orana göre yüzde 100’ün üzerinde bir artış gerçekleşmiş oldu.

Kahramanmaraş’ta vaka sayısındaki artış yüzde 100’ü geçti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarıyla ilgili uyarılarını yineleyerek, “Yarın bugünden tedbirli olalım. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Kahramanmaraş’ta 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısındaki artış ise yüzde 100’ü geçti. Kontrollü normalleşme döneminin ilk haftasında 32.90 vaka oranı ile orta riskli iller arasında olan Kahramanmaraş'ta, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasındaki oran 41.52'ye çıkmıştı. 6-12 Mart arasında da süren artışa bağlı olarak 56.50’ye yükselen vaka oranı, son haftada ise 67.37’ye ulaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından tedbirlere uyum vurgusu yaparken, “Yarın bugünden tedbirli olalım. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın. Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraşta Vaka Sayısındaki Artış Yüzde 100ü Geçti