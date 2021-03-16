Kahramanmaraş’ta vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57'den 178,25'e, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e, İzmir'de 66,47'ten 78,57'ye yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka ise Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısında artış ise hız kesmedi. 20-26 Şubat risk haritasında 32.90 vaka oranı ile orta riskli iller arasında olan Kahramanmaraş'ta, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasındaki oran 41.52'ye çıkmıştı. 6-12 Mart arasında da artış 15 puanın üzerine çıktı. Kahramanmaraş’ta yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 56.50’ye yükseldi.

Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.