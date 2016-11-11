Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis, 232 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Gaziantep yolu üzerinde denetimlerde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. Bir süre sonra otomobili durduran polisi oto içerisinde yaptığı aramada 232 adet captagon hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el koyan polis otomobilde bulunan C.K. (43) ile T.S’yi (33) gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan sabıkası olan iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)
Alınan bilgilere göre, Gaziantep yolu üzerinde denetimlerde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. Bir süre sonra otomobili durduran polisi oto içerisinde yaptığı aramada 232 adet captagon hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el koyan polis otomobilde bulunan C.K. (43) ile T.S’yi (33) gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan sabıkası olan iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)