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Kahramanmaraş’ta ulaşıma 611 milyon TL yatırım

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, 2019 yılında il genelinde ulaşım sektörüne toplam 611 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta ulaşıma 611 milyon TL yatırım
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Kahramanmaraş Valiliği 2019 yılı dördüncü dönem yatırım değerlendirme toplantısı Fikret Kiraz Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı yatırımları ile bu yatırımlarda gelinen noktanın değerlendirildiği toplantıda konuşan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, 2019 yılında kamu, kurum ve kuruluşlarından 353 proje çalışmasının yapıldığının bilgisini verdi.

İl genelindeki yatırımlar için 2019 yılında Kahramanmaraş'a 1 milyar 515 milyon lira ödenek aktarıldığını kaydeden Avşar, en fazla yatırımın ulaşım ve sağlık hizmetlerine yapıldığının bilgisini verdi.

Vali Yardımcısı Avşar, şöyle konuştu:

“2019 yatırımlarının dördüncü dönem yatırımlarının gerçekleşmeleriyle ilgili olarak yatırım izleme raporlarını incelediğimizde, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları toplam 353 proje oluşturdu. Projelerin toplam tutarı 11 milyar lira, 2019 yılı ödeneği ise 1 milyar 515 milyon lira olarak karşımıza çıkmakta. Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 611 milyon ile ulaştırma, sağlıkta 171 milyon, diğer kamu hizmetlerinde ise 368 milyon lira harcama söz konusudur. İlimiz kamu yatırım projeleri için 2019 yılı dördüncü dönem itibariyle toplam harcama 1 milyar 240 milyon liradır. 2019 yılı ödeneğinin toplam ödeneğinin toplam yüzde 51.83 kadar harcama yapıldı. 2019 yılında yürütülen 353 projeden 116'sı tamamlanmış, 143'ü devam etmekte 28'i ihale aşamasında, 45'i başlanmamış olup 12 proje ise tasfiye aşamasındadır.”

 


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