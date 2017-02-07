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Kahramanmaraş’ta torbacılara şafak operasyonu

Kahramanmaraş polisi ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü...

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Kahramanmaraş’ta torbacılara şafak operasyonu

Kahramanmaraş polisi ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahısların evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Yörükselim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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