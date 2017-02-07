Kahramanmaraş’ta torbacılara şafak operasyonu

Kahramanmaraş polisi ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahısların evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, Yörükselim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.