Kahramanmaraş’ta TKDK’ya 220 milyon liralık yatırım başvurusu

Başvuruların destek almaya hak kazanması halinde 125 milyon TL hibenin kent ekonomisine kazandırılması planlanıyor.

9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ilk etapta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin yatırım bedeli 146 milyon TL olan 149 adet yeni başvuru alan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nde gözler hayvancılık alanında sunulacak başvurulara çevrilmişti. Başvuru alım sürecinin sona ermesiyle birlikte İl Koordinatörlüğü’ne yapılan başvurularla ilgili bilgiler netleşti. Hayvancılık alanında 32 adet başvuru alan Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, yaklaşık 75 milyon TL yatırım tutarı olan bu projelere destek almaya hak kazanmaları halinde 45 milyon TL hibe ödemeyi planlıyor.

Kahramanmaraş’ta son başvuru döneminde toplam 181 adet proje başvurusu alan TKDK’nın, 220 milyon TL yatırım tutarı olan bu başvuruların destek almaya hak kazanması durumunda 125 milyon TL hibeyi kent ekonomisine kazandırması bekleniyor. Farklı ilçelerde gerçekleştirilmesi muhtemel çok sayıda projenin başarı ile uygulanması neticesinde üretimin ve istihdamın artacağı öngörülüyor.

Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada IPARD desteklerinin verilmeye başlandığı ilk günden bu yana Kahramanmaraş’ın sahip olduğu girişimci ruhun projelerin çeşitliliğine ve başvuru sayısına ciddi bir etkisi olduğu vurgulandı.

İşletmelerin standartlarını yükselten, yeni iş sahalarının oluşmasını sağlayan, kırsal alanların cazibesini artırmayı amaçlayan ve kent ekonomisine önemli katkılar sunarak ulusal kalkınmada arzu edilen hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak olan IPARD destekleri ile gerçekleşen projelerin girişimcilere örnek teşkil ettiği belirtilen açıklamada önümüzdeki dönemde TKDK’nın sağlayacağı desteklerden pek çok yatırımcının da istifade ederek ülke ekonomisine katkı sunabileceği kaydedildi.





