15 ilde uygulanan 16-17-18-19 Mayıs'taki sokağa çıkma yasağı Kahramanmaraş’ı kapsamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Antalya, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Adana Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının beş kentte uygulanmayacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak illerden 5.si ise Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının il genelinde geçerli olmayacağını duyurdu.
Kahramanmaraş’ta Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanmayacak
Kahramanmaraş’ta koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
12 Mayıs 2020 Salı 14:13
15 ilde uygulanan 16-17-18-19 Mayıs'taki sokağa çıkma yasağı Kahramanmaraş’ı kapsamayacak.