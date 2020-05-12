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Kahramanmaraş’ta Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanmayacak

Kahramanmaraş’ta koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanmayacak
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15 ilde uygulanan 16-17-18-19 Mayıs'taki sokağa çıkma yasağı Kahramanmaraş’ı kapsamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Antalya, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Adana Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının beş kentte uygulanmayacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak illerden 5.si ise Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının il genelinde geçerli olmayacağını duyurdu. 


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