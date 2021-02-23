Kahramanmaraş’ta risk seviyesi turuncudan sarıya döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlara göre, yüz binde 39,38 olan vaka sayısı 35,38’e geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 15-21 Şubat haftasına ait Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi.

Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu ifade eden Bakan Koca’dan tedbirlere uyma çağrısı geldi.

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı Kahramanmaraş’ta bir önceki haftaya göre düştü. Kahramanmaraş’ta 15-21 Şubat’taki vaka sayısı 100 binde 35,38 olarak açıklandı. Kahramanmaraş, bu rakamlarla birlikte orta riskli iller sınıflandırmasına yaklaştı. 1 Mart itibariyle başlayacak yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşmede dört risk seviyesi göz önünde bulundurulacağı belirtilen kritere göre Kahramanmaraş henüz ‘orta riskli’ konumda bulunuyor. Sınıflandırmaya göre; yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli", 100 binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli", 100 binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli", 100 binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

1 Mart'tan itibaren 100 bin nüfusa 10'un altında pozitif vaka olan yerlerin kısıtlamaları muhtemelen kalkacak. Yüksek olan yani 100 bin nüfusta 100 kişiden fazla vaka sayısına sahip olan iller ise en yüksek risk grubuna sahip birinci grup olarak belirlenecek. Bu bakımdan grup grup normalleşme gerçekleştirilecek.