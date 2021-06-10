Kahramanmaraş’ta risk seviyesi maviye dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranını yansıtan insidans haritasının güncel halini paylaştı. Bakan Koca, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca’nın yayımladığı insidans haritasına göre, Kahramanmaraş’taki vaka sayılarında düşüş eğilimi sürdü. Bu çerçevede 100 bin kişide 30.99 olan Kahramanmaraş’taki vaka sayısı 24.94’e geriledi.