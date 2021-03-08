Kahramanmaraş’ta risk seviyesi artıyor

Kahramanmaraş Valiliği ise, tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğinin unutulmamasını istedi.

Kahramanmaraş, kısıtlamaların olmadığı bir hafta sonunu geride bıraktı. Havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, salgını unutup kendisini mesire alanları ve parklara attı. Elbistan’da da parklar ve Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere birçok yerde yoğunluk oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 haftalık vaka sayısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, vaka oranının 32.9'dan 41.52'ye yükselmesini dikkate alınmaması, kontrollü normalleşme döneminin yanlış anlaşıldığı yorumlarına neden oldu.

Artan vakalar üzerine Kahramanmaraş Valiliği, bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tedbirlerden verilen tavizin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında ilimizin vaka oranının 32.90'dan 42.52'ye yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle tedbirlerden verdiğimiz her tavizin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını, tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğini unutmayarak lütfen, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım” denildi.