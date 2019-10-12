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Kahramanmaraş’ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Kahramanmaraş Valiliği, 29 yıldır örgüt içerisinde faaliyet gösteren YPG/PKK üyesi teröristin, jandarmanın ikna çalışmaları ile teslim olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş’ta jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 yıldır terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Açıklamada, diğer teröristlere de teslim olmaları yönünde çağrı yapan teröristin, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29 yıl arandım. Jandarma bana ulaşarak hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum, size uzanan ellere güvenin ve bırakmayın, benim gibi ülkenize ve ailenize hasret kalmayın, devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin."

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

 

 


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