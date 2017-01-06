Kahramanmaraş’ta ilk kez kayın mantarı yetiştirildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), besin değeri yüksek bir mantar türü olan kayın (istiridye) mantarını, Kahramanmaraş’ta toprakla buluşturdu. Bakanlık tarafından bölge topraklarında ilk kez yetiştirilen kayın mantarı, et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip.

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