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Kahramanmaraş’ta ilk kez kayın mantarı yetiştirildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), besin değeri yüksek bir mantar türü olan kayın (istiridye) mantarını, Kahramanmaraş’ta toprakla buluşturdu.

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Kahramanmaraş’ta ilk kez kayın mantarı yetiştirildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), besin değeri yüksek bir mantar türü olan kayın (istiridye) mantarını, Kahramanmaraş’ta toprakla buluşturdu. Bakanlık tarafından bölge topraklarında ilk kez yetiştirilen kayın mantarı, et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip.

“Vatandaşlarımıza ek gelir kapısı oluşturuyoruz”

Vatandaşlara ek gelir kapısı oluşturabilecek kayın mantarının aynı zamanda insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi bütün mineral, tuzlar, sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katından fazla olduğu için oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bir türü daha bünyemize kattık. Bu mantar maddi olarak çok büyük öneme sahip. Vatandaşlarımız orman bölge müdürlüğüne gelerek hem mantarı görüp tadabilir, hem de mantarın nasıl yetiştirileceğine dair eğitimlere katılabilir” dedi.

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