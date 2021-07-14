Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kavurucu sıcaklıklar geliyor 39 dereceyi göreceğiz
Kavurucu sıcaklıklar geliyor 39 dereceyi...
Elbistan’da 82 bin doz aşı yapıldı
Elbistan’da 82 bin doz aşı...
Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara Bakımı Birimi açıldı
Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara...
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine davet
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine...
banner191
banner162

Kahramanmaraş’ta haftalık vaka sayısı yükseldi

Kahramanmaraş’ta geçen hafta yüz bin kişide 9,42 olan vaka sayısı bu hafta 1 puandan fazla artarak 10,79’a yükseldi.

Kahramanmaraş’ta haftalık vaka sayısı yükseldi
banner167

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye haritası üzerinden açıklanan tabloya bakıldığında bu hafta Kahramanmaraş’taki vaka sayısının yükselişe geçtiği görüldü. Buna göre, geçen hafta (26 Haziran-2 Temmuz) 100 bin kişide 9,42 olan Kahramanmaraş’taki vaka sayısı bu hafta ( 3 Temmuz - 9 Temmuz) 10,79 olarak kaydedildi.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta virüsüne ilişkin de, “Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Haftalık Vaka Sayısı Yükseldi