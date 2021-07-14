Kahramanmaraş’ta haftalık vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye haritası üzerinden açıklanan tabloya bakıldığında bu hafta Kahramanmaraş’taki vaka sayısının yükselişe geçtiği görüldü. Buna göre, geçen hafta (26 Haziran-2 Temmuz) 100 bin kişide 9,42 olan Kahramanmaraş’taki vaka sayısı bu hafta ( 3 Temmuz - 9 Temmuz) 10,79 olarak kaydedildi.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta virüsüne ilişkin de, “Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür” şeklinde konuştu.