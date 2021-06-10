Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonu

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ildeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.