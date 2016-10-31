Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında 'DSİ 20. Bölge Müdürlüğü imamı' olduğu iddia edilen Havza Yönetimi ve Tahsisler Şube Müdürü Mehmet Hayri B., infaz koruma memurları ve adliye çalışanlarının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

21 kişiden 18’inin 17 Aralık’tan sonra Bylock kullandıkları belirlendi. (İHA)