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Kahramanmaraş’ta elektrik battaniyesi yangına sebep oldu

Kahramanmaraş’ta elektirik battaniyesinin neden olduğu yangın paniğe neden oldu.Yangın, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesinde Zirve Apartmanının 2’nci katında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin...

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Kahramanmaraş’ta elektrik battaniyesi yangına sebep oldu

Kahramanmaraş’ta elektirik battaniyesinin neden olduğu yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesinde Zirve Apartmanının 2’nci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kaldığı belirlenen apartman dairesinde elektrik battaniyesinden yaşanan şase sonucu yangın çıktı.Yangın kısa sürede odanın tamamına yayıldı.Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri vatandaşların olası bu tür vakaların önüne geçilmesi için elektrikli ev aletlerinin yatmadan önce fişlerinden çekilmesini tavsiye etti.
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