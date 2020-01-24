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Kahramanmaraş’ta DEAŞ ve El Nusra operasyonu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve Yozgat illerinde düzenlediği eşzamanlı operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra Cephesi adına faaliyet gösteren 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta DEAŞ ve El Nusra operasyonu
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 Edinilen bilgiye göre, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Kahramanmaraş ve Yozgat’ta eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra Cephesi adına faaliyet gösteren 2 kişi, Yozgat’ta da 1 kişi olmak üzere toplam 3 şahıs gözaltına alındı.

Terör örgütü şüphelisi 3 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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