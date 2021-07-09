Kahramanmaraş’ta 97 bin yabancı uyruklu insan yaşıyor

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen, uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, “İl Göç Kurulumuzun günden konularını, göç kurulu üyelerimizle istişare ederek oluşturuyor ve planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. İlimizde yaklaşık 97 bin yabancı uyruklu misafirimiz bulunuyor. Valiliğimiz koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızın destekleri ile İl Göç İdaremiz tarafından misafirlerimizin toplumumuza uyumu ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Göçmen kardeşlerimizin ilimize uyumlarının sağlanması son derece önemli. Bu noktada, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve her bir vatandaşımız bu duruma katkı sağlıyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar ile bu uyumun yükseltilmesi için gayret göstereceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ise yaptığı sunumda, Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma koşulları, ilimizde ikamet eden göçmen sayısı, vatandaşlık ve eğitim durumları ile sosyal alanlara katkıları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Göç Müdürü Burak Yolcuoğlu, İl Göç Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.