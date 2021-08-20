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Kahramanmaraş’ta 4 ilçenin kaymakamı değişti 

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kahramanmaraş genelinde de 4 ilçenin kaymakamı değişti.

Kahramanmaraş’ta 4 ilçenin kaymakamı değişti 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bingöl Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Pazarcık Kaymakamlığı’na atandı. Çankırı’nın Eldivan Kaymakamı Emre Oğuztürk Andırın Kaymakamı olarak atandı. Denizli’nin Bozkurt Kaymakamı Talha Battal Çağlayancerit ilçesine görevlendirildi. Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Sivas Vali Yardımcılığı’na atandı. Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Düzce Vali Yardımcılığı’na görevlendirildi. Nurhak Kaymakamı Yasin Akgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak atandı. Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş, Batman Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Kaymakamlığı’na atandı. Bir dönem Ekinözü Kaymakam Vekilliği yapan Talat Tabur, Tokat’ın Reşediye ilçesine atandı. Bartın Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Kaymakamlığı’na atandı. Tunceli Hozat Kaymakamı Cuma Emeç, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Nurhak Kaymakamlığı’na ise henüz bir atama yapılmadı.

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Kahramanmaraşta 4 Ilçenin Kaymakamı Değişti