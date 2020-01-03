Kahramanmaraş’ta 260 bin dönüm arazi toplulaştırıldı

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘2019 yılında Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Genel Müdür Aydın, “Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.

Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır. Bu çerçevede, Kahramanmaraş ilimizde 2019 yılında 5 adet projede toplam 1 milyon 672 bin 902 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 260 bin 812 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 412 bin 90 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 5 proje dâhilinde 324 bin 665 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.