Kahramanmaraş’ta 2 hastanede test yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca, "Covid-19 Tanı Laboratuarı" olarak yetkilendirilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında, PCR yöntemi ile Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitler ile koronavirüs kaynaklı enfeksiyonların tanısına yönelik testler çalışılmaya başlandı. Ayrıca Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde de bu testlerin yapılması için Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alınmış olup laboratuarın kurulum çalışmaları hızla devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüs testlerinin Kahramanmaraş’ta yapılması için Sağlık Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Bakanlığımızca geçtiğimiz günlerde verilen onayın ardından İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleri ve üniversitemizin işbirliği ile üniversite hastanemizde gerekli altyapı hızlıca oluşturularak konusunda uzman öğretim görevlilerimiz ve teknik personelimiz tarafından ilimizdeki olası veya şüpheli hastalarımıza koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Kahramanmaraş olarak biz de burada artık test merkezi konumuna geldik. Üniversitemiz hastalıkla ilgili bütün testleri yapabilir konuma geldi. Bu merkez sayesinde Türkiye’de belirli merkezlerde olduğu gibi biz de burada gerekli testleri yapabilir durumdayız” şeklinde konuştu.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki laboratuarda bugün itibariyle günlük 100’e yakın hastaya koronavirüs testinin yapıldığını ve bu sayıyı her gün daha da artırmak istediklerini belirten Öksüz, daha önce Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alınan Necip Fazıl Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji (PCR) Laboratuarı için gerekli teknik hazırlıkların İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını ve mümkün olan en kısa süre içerisinde bu test laboratuarının da devreye alınarak Kahramanmaraş’ta 2 merkez üzerinden koronavirüs testlerinin yapılacağını ve bu sayede daha çok olası hastaya test yapılarak hastalığın yayılmasının önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta hizmet vermeye başlayan KSÜ Mikrobiyoloji (PCR) Laboratuarı ve çok kısa bir zaman sonra hizmete açılacak Necip Fazıl Şehir Hastanesi PCR laboratuarları sayesinde Kahramanmaraş’ta tespit edilen olası koronavirüs vakalarının testlerinin başka illere gönderilmesinin önüne geçildiğini, olası zaman kayıplarının asgari düzeye indirildiğini ve en kısa sürede testlerin çalışılarak sonuçlarının ilgili hekimlerle paylaşıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz artık koronavirüsle mücadelede Kahramanmaraş olarak daha güçlü olduklarını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığının teşhis edilmesine yönelik ilimizde hem üniversite hastanemiz hem de Necip Fazıl Şehir Hastanemiz bünyesindeki PCR Tanı Laboratuarlarının kurulmasında destek olan Sayın Sağlık Bakanımıza, bkanlığımız yetkililerine, Sayın Valimize, şehrimizin değerli temsilcilerine, üniversitemiz yönetimine, bu süreçte maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen AKEDAŞ’ın değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”