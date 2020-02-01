Kahramanmaraş’ta 171 projeye 48 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 13.Etap başvurularında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belli oldu. Buna göre, Kahramanmaraş il genelinden 37 adet ekonomik yatırımlar konusundaki proje ile 134 adet de kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusunda uygunluk kriterini taşıyan toplam 171 adet projenin tamamı kabul edildi. Söz konusu projelerin toplam bütçesi ise, 98 milyon 369 bin TL olarak açıklandı. Bu projelere, 48 milyon 651 bin TL hibe verilecek.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcı ve girişimcilerle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.