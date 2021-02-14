Kahramanmaraşlı uzman çavuş, PKK’lı teröristlerce Gara’da şehit edildi

Terör örgütü PKK, Gara'da bulunan mağarada çoğu asker ve polis olan 13 vatandaşımızı canice katledilmesi tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Olayın ardından başlatılan operasyonla hain örgüte ağır bir darbe vuruldu ve onlarca terörist öldürüldü. PKK’lı hainlerin şehit ettiği asker ve polislerimiz ile vatandaşların cenazeleri, ülkeye getirildi. Malatya Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerin kimlikleri de belli oldu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Gara'da canice şehit ettiği vatandaşlarımız için açıklamada bulundu. Baruş, saldırıda şehit olan 10 vatandaşımızın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini, 3 vatandaş için de tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kimliği tespit edilen şehitlerimizden birinin,13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Bingöl karayolunda kaçırılan Kahramanmaraşlı uzman çavuş Hüseyin Sarı olduğu açıklandı. Sarı, yaklaşık 6,5 yıldır hainlerin elinde tutuluyordu. Şehit Sarı’nın ailesinin, teşhis için Malatya’ya gittiği bildirildi.

Diğer şehitlerimizin isimleri ise şu şekilde:

“28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak,18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er veTunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca.”