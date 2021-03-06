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Kahramanmaraşlı şehidin cenaze namazını dayısı kıldırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraşlı şehidin cenaze namazını dayısı kıldırdı
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Helikopter kazası sonucu şehit olan askerler arasında yer alan Kahramanmaraşlı şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir için Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde tören düzenlendi. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Necip fazıl Şehir Hastanesi'nin morgundan alınan şehit Mehmet Demir'in cenazesi, ilk olarak Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Dua edilip helallik alınmasının ardından 3 çocuk babası şehidin naaşı, Hartlap Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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Kahramanmaraşlı şehidin Cenaze Namazını Dayısı Kıldırdı