Kahramanmaraşlı milli yüzücü Sevilay, tarih yazdı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen paralimpik yüzme yarışlarında Kahramanmaraşlı 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Aldıkları derece ile tarihe geçen milli yüzücü Sevilay Öztürk, “Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ile 4. olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.