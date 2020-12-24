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Kahramanmaraşlı milli güreşçi, dünya şampiyonasında 2.oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2. olan Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Haydar Yavuz ile bir araya gelen Başkan Güngör, “Haydar Yavuz turnuvada gururumuz oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraşlı milli güreşçi, dünya şampiyonasında 2.oldu
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sırbistan Belgrad’ta düzenlenen 2020 Dünya Güreş Şampiyonasında 2. olan Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Haydar Yavuz’u makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Hopur, Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir’in de yer aldığı ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,  Milli Güreşçi Yavuz’u tebrik etti. Başkan Güngör, “Haydar Yavuz turnuvada gururumuz oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


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