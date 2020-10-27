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Kahramanmaraş’ın ulaşımı masaya yatırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Kahramanmaraş’ta ulaşım ve kültür konularında düzenlenecek çalıştaylara katılacak.

Kahramanmaraş’ın ulaşımı masaya yatırılacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile bir araya gelen Başkan Güngör, “30 Ekim Cuma günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’ı şehrimizde ağırlayacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda 30 Ekim Cuma günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek programlar görüşüldü.

Başkan Güngör, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal ile bu hafta içerisinde gerçekleştireceğimiz programlar için istişarede bulunduk. İnşallah değerli milletvekillerimizle, 30 Ekim Cuma günü şehrimizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’ı ağırlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Karaismailoğlu ile şehrimiz ulaşım yatırımlarının değerlendirileceği bir çalıştay gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

30 Ekim Cuma günü UNESCO basın lansmanının da yapılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız UNESCO süreci ile ilgili de Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’a bilgi verdik. İnşallah 30 Ekim Cuma günü UNESCO sürecimizin de basın lansmanını gerçekleştireceğiz. Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan bu programımızda da yer alacak. Ayrıca Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan ile kültür sanat yatırımlarımızı da değerlendireceğimiz bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.


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Kahramanmaraş’ın Ulaşımı Masaya Yatırılacak
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