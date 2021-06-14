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Kahramanmaraş’ın proje standına büyük ilgi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi katkılarıyla başlatılan “Bana Kahramanmaraş’ı Anlat” adlı projeye bağlı olarak oluşturulan “The Cuisine of Kahramanmaraş is Universal” adlı eTwinning projesinin standı büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ın proje standına büyük ilgi
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi katkılarıyla başlatılan “Bana Kahramanmaraş’ı Anlat” adlı projeye bağlı olarak oluşturulan “The Cuisine of Kahramanmaraş is Universal” adlı eTwinning projesinde Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi proje yürütücüsü Narin Cinal Köksal’ın da olduğu proje ekibi ile yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Kahramanmaraş proje ekibi, 11-13 Haziran tarihleri arasındaki eTwinning Kayseri Bölgesel Konferansına davet edildi. Burada proje sorumlusu Narin Cinal Köksal tarafından hazırlanan stantta Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan Bücük, e-Twinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer’e ve UDS görevlilerine proje tanıtıldı.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi proje yürütücüsü Narin Cinal Köksal, “Standımız konferansa katılan diğer illerdeki temsilcilerin çok ilgisini çekti. İlimiz ve ilçemiz başarılı bir şekilde temsil edildi” dedi.

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Kahramanmaraşın Proje Standına Büyük Ilgi