Kahramanmaraş’ın çıkaracağı vekil sayısı değişmedi

YSK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt istatistikleri doğrultusunda seçim çevreleri ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısında güncelleme yaptı. Yapılan yeni güncellemeye göre, Kırşehir, Denizli ve Tunceli’nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1’er düştü. İstanbul’un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya’nın ise 1’er arttı. Ayrıca, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. Kahramanmaraş’ın 8 olan milletvekili sayısında değişikliğe gidilmedi.