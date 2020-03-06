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Kahramanmaraş’ın çıkaracağı vekil sayısı değişmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

Kahramanmaraş’ın çıkaracağı vekil sayısı değişmedi
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 YSK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt istatistikleri doğrultusunda seçim çevreleri ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısında güncelleme yaptı. Yapılan yeni güncellemeye göre, Kırşehir, Denizli ve Tunceli’nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1’er düştü. İstanbul’un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya’nın ise 1’er arttı. Ayrıca, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı. Kahramanmaraş’ın 8 olan milletvekili sayısında değişikliğe gidilmedi.

 

 


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Kahramanmaraş’ın çıkaracağı Vekil Sayısı Değişmedi
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Kuzeyli 3 gün önce

kuzey ilçelere yeni yatrımlar lazım yetkililere duyurulur. Kuzey ilçeler sürekli göç veriyor

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Vatandaş 2 gün önce

Yok ya bu sene tek vekil ile olmaz. Bence artmalı sadece Ali Öztunç ile olmaz ki.

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