Kahramanmaraş’a yürekleri dağlayan bir acı haber daha

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 11 askerden birinin acı haberi daha Kahramanmaraş’ın yüreğini dağladı. Tüm ülkeyi yasa boğan olayda Afşinli astsubay Nazmi Yılmaz’dan sonra Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir’in de şehit düştüğü bildirildi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 9 askerin şehit olduğu ve 4 askerin de yaralandığı bilgisi verildi. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 2’sinin daha kurtarılamaması sonucu şehit sayısı 11’e yükseldi.

Şehit olan askerlerin acı haberleri memleketlerine ve ailelerine ulaşırken, Afşinli şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Doğan’ın ardından Kahramanmaraş’a bir askerin daha şehit olduğu bilgisi geldi. Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir’in de şehit olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan son yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.