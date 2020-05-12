Kahramanmaraş’a seyahat kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı şehir giriş çıkış tedbirleri konulu yeni genelge ile Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Diyarbakır, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de, bakanlığın aldığı seyahat kısıtlamasını kaldırma kararının ardından toplandı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, diğer illerden Kahramanmaraş’a gelenlerden 14 gün boyunca evde kendini izole edeceğine dair taahhütname alınmasını kararlaştırıldı. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı vurgulandı.

Diğer yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ilde giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Kahramanmaraş şehir giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşandı. Şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan polis uygulama noktasında araç yoğunluğu yaşanırken, saatler 00.00 itibariyle kente giriş yapmak isteyen araçlar uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücülerin birçoğunun şehir dışından geldiği öğrenildi.