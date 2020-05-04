Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Siirt'in Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında bastığı mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Bekir Gündeş (23), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca Hık Tepe bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, eski olduğu değerlendirilen mayına basan Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Bekir Gündeş, mayının infilak etmesi sonucu yaralandı. Gündeş, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gündeş, şehit oldu. Gündeş’in şahadet haberi, Ilıca-Beşen’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Siirt Valiliğinden Gündeş’in şehit olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, Doğanköy'de konuşlu Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca, Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında kahraman bir askerin eski olduğu değerlendirilen mayına bastığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yaralı personelin, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Bekir Gündeş’in cenazesinin 5 Mayıs günü defnedileceği bildirildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’a şehit Ateşi Düştü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.