Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca Hık Tepe bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, eski olduğu değerlendirilen mayına basan Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Bekir Gündeş, mayının infilak etmesi sonucu yaralandı. Gündeş, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gündeş, şehit oldu. Gündeş’in şahadet haberi, Ilıca-Beşen’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Siirt Valiliğinden Gündeş’in şehit olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, Doğanköy'de konuşlu Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca, Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında kahraman bir askerin eski olduğu değerlendirilen mayına bastığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yaralı personelin, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Bekir Gündeş’in cenazesinin 5 Mayıs günü defnedileceği bildirildi.



