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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ üyeleriyle girilen çatışmada Kahramanmaraşlı astsubay Osman Açıkgöz (25), şehit oldu.

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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ üyeleriyle girilen çatışmada Kahramanmaraşlı astsubay Osman Açıkgöz (25), şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 137 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı harekatından Kahramanmaraş’a acı haber geldi. Suriye’nin El-Bab kentini, DAEŞ’li teröristlerden temizlemek için sürdürülen operasyon kapsamında, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz’ün (25), çıkan çatışmada şehit olduğu bildirildi. Şehit Açıkgöz’ün bekar olduğu 2 kız, 2 de erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik olarak gerçekleştirilen hain saldırıda 14 şehit veren Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Açıkgöz’ün, 1 yıl önce TSK’ya katıldığı belirtildi. Şehit Astsubay Osman Açıkgöz’ün Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı’ndan geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatına dahil olduğu bildirildi.

 

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