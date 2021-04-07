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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 2 askerden birinin Kahramanmaraşlı uzman çavuş Ahmet Akdal olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
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Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 2 askerden birinin Kahramanmaraşlı uzman çavuş Ahmet Akdal olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Tel Rıfat bölgesindeki Mehmetçik’in bulunduğu üs bölgesine noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda piyade komando uzman çavuş Gökhan Çakır ile Kahramanmaraşlı uzman çavuş Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitlerin naaşları, zırhlı askeri ambulans ile saldırı bölgesinden alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde otopsileri yapılan şehit uzman çavuş Ahmet Akdal’ın naaşı Kahramanmaraş’a, şehit uzman çavuş Gökhan Çakır’ın naaşı ise Bursa’ya gönderileceği bildirildi.

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