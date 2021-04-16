Kahramanmaraş’a salgın sürecinde 569 milyon destek

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kahramanmaraş’a salgın sürecinde 569 milyon 544 bin TL doğrudan destek ve yardım sağlandığı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını belirtti.

Bakan Selçuk’un, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımların miktarına ilişkin olarak yaptığı paylaşıma göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5 milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi.

Normalleşme Desteği olarak da 3 milyon 183 bin 435 çalışana 4 milyar 34 milyon 225 bin 189 lira ödeme yapıldı.

Kahramanmaraş’ta ise Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 569 milyon 544 bin TL yardım sağlandı.

Kahramanmaraş geneline Sosyal Destek Programı Faz 1'de 47 bin 630 kişi/haneye 47 milyon 630 bin lira, Faz 2'de 51 bin 705 kişi/haneye 51 milyon 705 bin lira, Faz 3'de 24 bin 802 kişi/haneye 24 milyon 802 bin lira ödeme yapıldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise Kahramanmaraş’taki 34 bin 18 kişi/haneye 34 milyon 18 bin lira destek sağlandı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 39 bin 211 çalışana 216 milyon 78 bin lira, nakdi destek ücreti desteği kapsamında 22 bin 925 çalışana 81 milyon 927 bin lira, işsizlik ödeneği kapsamında 9 bin 636 kişiye 43 milyon 215 bin lira ve normalleşme desteğinde de 42 bin 181 kişiye 70 milyon 168 bin lira yardım ulaştırıldı.