Kahramanmaraş’a giriş-çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karara göre, 4 Mayıs 2020 Pazartesi gün ü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için istisnalar hariç olmak üzere, Kahramanmaraş’a kara ve hava yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak yapılacak tüm giriş/çıkışlar durduruldu.

Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları bu yasaktan muaf tutulacak. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahipleri, ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile yapabilecek.

İl genelinde yaşayan tüm vatandaşlar, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük süre zarfında ilimizden ayrılmayacak. Kişiler, sadece belirli şartlar dahilinde alacakları seyahat izin belgesi ile Kahramanmaraş’tan ayrılabilecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem uygulanacak.