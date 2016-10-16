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Kahramanmaraş’a bir günde 2. şehit haberi geldi

Gaziantep’te polis ekiplerinin DAEŞ’li teröristlerin kaldığı bir hücre evine baskını sırasında canlı bombanın kendini patlatması sonucunda Kahramanmaraşlı Özel Harekat Polisi İlhan Güleç (40) olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş’a bir günde 2. şehit haberi geldi
 Gaziantep’te polis ekiplerinin DAEŞ’li teröristlerin kaldığı bir hücre evine baskını sırasında canlı bombanın kendini patlatması sonucunda Kahramanmaraşlı Özel Harekat Polisi İlhan Güleç (40) olduğu öğrenildi.

Elbistan’ın ardından Kahramanmaraş’a da aynı gün şehit haberi geldi. Hakkari’de şehit olan Uzman Çavuş Mesut Polat’ın ardından Kahramanmaraşlı özel harekat polisi İlhan Güleç de Gaziantep’te şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Gaziantep Üniversitesi karşısındaki 500 Evler Mahallesinde terör örgütü DAEŞ üyelerinin kaldığı tespit edilen hücre evine operasyon düzenledi. Zırhlı polis araçları eşliğinde yapılan baskın sırasında canlı bomba kendini patlattı. Olayda 3 polis şehit olurken 8 kişi de yaralandı. Hain saldırıda şehit düşen polislerden birinin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Özel Harekatçı 40 yaşındaki İlhan Güleç olduğu bildirildi. Baş polis rütbesindeki özel harekatçı İlhan Güleç’in (40) acı haberi, Kahramanmaraş’ta ikamet eden ailesine ulaştı. Şehit polis İlhan Güleç’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Talat ŞAHİN/ İSTANBUL 2 ay önce

Bizler sütcü imamın torunlarıyız, Kahramanmaraşın kahraman polisleri, askerleri mekanlarınız cennet olsun,sizler bizim gururumuz,nasumuz şerefimizsiniz. Geride bıraktığınız emanetlerinize saygıyla eğiliyoruz mevlam onlara sabırlar versin.

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ENVER UÇAK 2 ay önce

ŞEHİDİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

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