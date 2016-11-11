Kahramanmaraş’a 26 tesis kazandırılıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 322 milyon lira tutarındaki 36 adet yatırım müjdesi ile Kahramanmaraş’a geliyor. Kahramanmaraş programı kapsamında ayrıca iki bakan ilde 14 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) ile 1 adedi Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) tarafından yapımı planlanan 15 adet yatırımın temelini atacak, yine DSİ’ye ait 10, OGM’ye ait 1 tesis olmak üzere 11 tesisin ise açılışını gerçekleştirecek.

Tesislerin yatırım bedeli 284 milyon lirayı buluyor

13 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 284 milyon lira yatırım bedelli 26 adet tesisin temelini atılacak ve açılışı gerçekleştirilecek.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun, Pazar günü saat 11.00’da Demokrasi Meydanı’nda düzenleyeceği toplu temel atma ve açılış merasiminde bulunan tesislerin 4’ü baraj, 1’i sulama tesisi, 19 adedi taşkın koruma tesisi, 2 adedi ise ormancılık ve yangınlarla mücadele projesinden oluşuyor.

Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu, düzenlenecek merasimde 10 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 6 aileye Orköy kredisi verecek.

186 bin dekar zirai alana su sağlanacak

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak DSİ’ye ait tesislerin hizmete alınması ile 186 bin dekar zirai alana sulama suyu sağlanacak, 4 milyon 260 bin metreküp su depolanacak, 1 il, 3 ilçe, 20 dekar alan ve 22 yerleşim yeri ise taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca merasimde OGM’ye ait ormancılık ve yangınlarla mücadele projelerinin de temelleri atılarak açılışları gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’a son 4 yılda 1,5 milyar TL’lik 134 müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, program çerçevesinde ayrıca 17 Kasım 2012, 24 Kasım 2013 ve 07 Mart 2015 tarihlerinde Kahramanmaraş’a verdiği 1,2 milyar TL’lik 98 müjdeye ilave olarak 322 milyon lira yatırım bedeline sahip 36 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Kahramanmaraşlılara toplam 1,5 milyar TL’lik 134 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında baraj, sulama tesisi, taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi ve gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, DKMP projeleri ile otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor.



